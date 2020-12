Az idei évben is sokat foglalkoztunk a horrorkaravánnal, mint fogalommal, és bár ez, amit Philadelphiában vett videóra valaki, a korábbiak méretét jócskán alulmúlja, ennek ellenére roppant félelmetes látvány. Emellett a műfaj is új: az autómentők is beszálltak a buliba.

Addig még rendben van, hogy egy fekete Cadillac pihen a tréler platóján, viszont a tréler végére akasztva (!) láthatunk egy igencsak viseltes állapotban lévő Lincoln MKC-t is. Ha mindez még nem lenne elég, a fekete SUV hátsó felnijeire támaszkodva próbálja tartani az iramot a vontatóval.

Mondanunk sem kell, hogy ez mennyire veszélyes, tekintve, hogy az első kerekek rögzítetlensége sem mondható életbiztosításnak, az ilyesfajta szállítás csak még nagyobb kárt tehet az autóban. Az már mellékszál a történet szempontjából, hogy még hallgatni is rossz, ahogy a felni csikorog az aszfalton.