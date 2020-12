Nem hittek a szemüknek Wiesbaden rendőrei, amikor megkapták a sebességmérő kamera fotóit, amelyek 2020. november 21-én készültek az A3-as autópályán, Köln felé.

A képeken szereplő AMG-Mercedes ugyanis 244 km/órával repesztett, ami azért megdöbbentő, mert a szakaszon felújítás miatt 80 km/órás korlátozás volt érvényben. Ez ráadásul tényleg veszélyes szakasz, a sebességmérő kamerát sem véletlenül helyezték ki. A mérési pont után közvetlenül jön a sávelterelés, autópályához mérve éles kanyarral, egy híd felújítási munkái miatt. Itt a gyorshajtás tényleg életveszélyes mutatvány, de a Mercedes vezetője nem törődött mindezzel, és 244 km/órával haladt át a kamerák előtt.

Ráadásul mindezt szombat délelőtt mutatta be, amikor a forgalom is erős az adott szakaszon. Ezért a helyi rendőrség osztott, szorzott, és az esetet szimpla gyorshajtás helyett az illegális autóverseny kategóriába sorolta. Ez már nem egyszerű szabálysértési ügy, hanem büntetőjogi kategória. Ha csak autóját és jogosítványát veszti el, akkor azt mondhatja, hogy olcsón megúszta a történetet. 2017 óta az ilyen ügybe keveredő autók utasai is két év szabadságvesztésre ítélhetőek, emellett az autó vezetője pénzbírságra (400 euró), három büntetőpontra és a jogosítvány elvételére számíthat.

A szigorítás közvetlenül azután történt, hogy két száguldó halálra gázolt egy gyalogost Berlinben. Az eset akkor nagy közfelháborodást váltott ki, a 28 és 25 éves fiatalembert Hamdi H. és Marvin M. néven nevezték meg, és gyilkosságért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték.