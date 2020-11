Már maga a próbálkozás is furcsa. Miért akarna bárki keresztbe csúszással kínozni egy öreg, első generációs BMW X5-öst? A keréktörés mellett a borulás veszélye is fennáll a magas építésű SUV-al, és az összkerékhajtással maga a pörgés is csak eröltetett szenvedés, ha sikerül.

De ebben az esetben még az se jött össze. Az oldalirányú erőkkel nem bírt el a jobb első kerék, valamint a futómű, így elváltak útjaik.

Ebben a kategóriában egy örök klasszikus ez a régi pixeles felvétel. A Mazda RX-7 egy autocross (gyakorlatilag szlalom) versenyen vett részt, és mind a négy kereke kitört már az elején. A vígjátékba illő esetet a gyáritól eltérő kerékanyák okozták, csak álló helyzetben tartottak, de az első terhelésnél megadták magukat.