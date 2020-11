Az út kialakítása és a táblák ellenére is gyakran fordul elő, hogy autósok a forgalommal szembe hajtanak fel az autópályára, ami nem csak balesetveszélyes, de komoly büntetés is járhat érte. Most egy esti felvételt osztottak meg, melyen látható, hogy a behajtani tilos táblák ellenére is felkanyarodik az autó a 81-esről az M1-es felé.

November 5-én rögzítette a fedélzeti kamera az esetet, ahol láthatóan éppen jön szembe egy autó a lehajtón, így jó eséllyel a hibázó sofőr is észrevehette, hogy rossz irányba tart.