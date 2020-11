Egy német kereskedő olyan Mercedes GLS-t árul, amiből igen kevés szalad a világ útjain. Ez a 850 lóerős szörny tulajdonképpen már nem is Mercedes, mert az átalakítást végző cég, a sokak számára ismerős Brabus a csillagokat is lecserélte óriási B betűkre.

Álló helyből ennyi lóerővel még a 2,6 tonnás tömeg ellenére is csak 4,2 másodperc elérni a százas tempót, a száguldás pedig egészen 300 km/óráig tarthat, ami lehetne több is, de itt szabályoz az elektronika. Összesen 23 ezer kilométert futott eddig, de ára így is szédítő, 199 ezer euró (71,3 millió forint).