Sosem felejtem el azt a napot, amikor először láttam belülről autógyárat. Pont Münchenben volt és éppen az előző generációs 3-asok elemeit ontották a présgépek, aztán kicsit sétáltunk és belebotlottunk egy szalagnyi motorba, aztán később megjelent a kész karosszéria is a műszerfallal és néhány kábellel. Mindennek a végén pedig kijött saját lábán egy autó.

Elképesztően sok alkatrésznek kell pontosan jó időben a helyén lenni ahhoz, hogy hatékonyan álljon össze és ez szinte varázslat. Az új M3-as BMW is épp úgy a márka központjában készül, mint a sima Touring vagy négyajtós változatok. Csak például a motorházteteje és első sárvédők, valamint a karbon kagylóülések kézzel készülnek hozzá.

Messziről felismerhető lesz az M3-as az izmos bódéról és a négy kipufogóvégről. Meg persze, a két szigorú lézerfényszóró közötti megosztó vagy épp vagány hűtőrácsáról. Mindenkinek határozott véleménye lesz róla, ebben egész biztos vagyok. Ahogy abban is, hogy beleülve már csak nagyon keveseket fog ez érdekelni.

Mert az M3-as továbbra is az egyik legjobb sportmodellnek ígérkezik. Lesz belőle összkerekes, 510 lóerős változat is 8 sebességes automataváltóval, de az igazán finom falatnak az S58-as 480 lovas változata ígérkezik, méghozzá 6 sebességes kéziváltóval. Most pedig nézd meg, hogyan lesz a pőre lemezekből M3-as BMW!