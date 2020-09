Bár kényes technika, azért elég nagy példányszámban gyártották ahhoz, hogy még sok évtizedik élvezhessük a magas fordulaton érces zúgással dolgozó lóerőgyárakat. Mert a V10-es BMW-k hozzáértő kezek által piszkálva bivalyerős, civilizált sportgépekből üvöltő, veszett vadakká változnak.

A következő videókban hallható blokk az S85-ös, ami az autózás kegyelmi éveiben készült, 2005-2010 között. Ekkor még a Forma-1 is dobhártyákat szaggató élmény volt, és ezt a motort a gyártó sorozatbeli szereplése ihlette.

Kiviteltől függően körülbelül 500 lóerőt teljesített 7500-as fordulaton, és hiába volt szinte amerikai szemmel is tisztességes, ötliteres a lökettérfogata, mégis elforgott nyolcezer fölé. Különleges hangját annak is köszönhette, hogy minden henger külön szívótorkot, és pillangószelepet kapott, így a motorháztető alól is az erő jellegzetes zajai törtek elő.