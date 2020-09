Ahogy közeledik a hideg idő, minden napos délutánt ki kell használni egy jó autózásra. Ezért néhány kolorádói Porsche-tulajdonos úgy döntött, hogy közös gurulást rendeznek az erre alkalmas szakaszon.

A rendőrök azonban a helyszínen voltak, ezért azt is kiszúrták, hogy a nagyjából 65 km/órára korlátozott szakaszon 130 felett halad a konvoj. A veszélyes közlekedésért természetesen járt a bírság mind a tíz autó vezetőjének.

A helyi szabályozások szerint ráadásul nem ússzák meg egy csekkel a 718, 911, Taycan, Macan és Cayenne tulajdonosok, hanem bíróság előtt állapítják majd meg a büntetésüket.

Pro tip-if you and your 9 buddies get caught at 80+ in a 40 zone, all of you get tickets. And because it takes a LONG time to write 10 tickets, your dinner plans get messed up. Better, we think, than injuring or killing someone because of your selfish behavior. Please slow down. pic.twitter.com/h1rN7bTtGN

— CSP Gaming (@CSP_Gaming) September 25, 2020