View this post on Instagram

🖌 Делай то, что любишь Люби то, что делаешь 🔥 Дикая вязь . Do what you love love what you do . Wilde calligraphy . Совместно с @zakat.vinyl.ekb Видео от @gromov_films 🙌🏽. . #moderncalligraphy #calligraphy #freestyle #typegang #car #ekb #brush #abstract #dailytype #art #typography #paint #hands #modern #thedailytype #lettering #letter #artwork #graphic #wildletter #calligraphymasters #fonts #brushes #wildcalligraphy #basone #freestyle #wildstyle #ural #audicar