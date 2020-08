A Lada Niva a velünk élő történelem. Minimális változtatásokkal gyártják 1977 óta, az első eresztésen 1994-ig semmilyen javítás, ráncfelvarrás nem történt, de tulajdonképpen a ma 4×4 néven kapható típus is ugyanaz, mint elődei, csak több műanyaggal, Euro 5-ös motorral.

Tehát az újat megvásárolva is veteránhangulatot kapunk, de gyári állapotban. Ezekért 3-4 milliót kell kifizetni, de aki a naptár szerint is öreg Lada Nivára vágyik, ami most gurult ki a szalonból, annak is akad alternatíva.

Ez a sárga példány például, ami a legelső gyártási évből származik, és mindössze 5 kilométert futott eddigi élete során. Több tulajdonosa volt ugyan, de valahogy mindenki érezte, ezt már nem szabad dagonyára fogni, így kell hagyni, és várni a következő őrzőt, aki még komolyabb összeget fizetve gyönyörködik majd a makulátlan technikában.

Most hárommillió rubel, vagyis tizenkét millió forint a vételár, amiért egy tökéletes, tákolástól mentes, 43 éves Lada Niva várja a kellően fanatikus új tulajdonosát.