Hatalmas esők okoztak villámárvizet Mumbai utcáin, az indiai városban a szokásosnál is komolyabb káoszt okozva. A lezúduló víztől megtelt a csatorna is, egy fedél nélkül maradt akna pedig sok autósnak okozhatott volna problémát.

Egy helyi lakos viszont önfeláldozó módon úgy döntött, tesz a közösségért, és a veszélyes lyuk elé állva figyelmeztette a sofőröket, kerüljék ki azt a részt. A helyi hírek szerint öt órán állt az esőben, és terelte az autósokat rendületlenül.

This video is from Tulsi Pipe Road in Matunga West, Mumbai. The lady seen in the video had been standing beside the open manhole for five hours to warn commuters driving on the road.

