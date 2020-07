Az elektromos autók megjelenésével nem tűnik el az autózás, csak átalakul kicsit és ezt nagyon jól mutatják az olyan vállalkozások munkái, mint a Teslákat tuningoló Unplugged Performance pályára felkészített Model 3-asa.

Ezekre az autókra nem lehet nagyobb turbót tenni vagy 2JZ blokkra cserélni a motort, hanem egészen más módon kell kihozni belőlük a maximumot. Az akksicsomag megfelelő temperálásával eleve sokat lehet nyerni, de a Tesla Model 3 esetében már sokkal jobban működik ez is, mint a korábbi Model S-nél.

A kis Tesla 450 lóerős és rettentően sok nyomatéka van, ami bőven elegendő a versenypályás használathoz. A fékeket és a futóművet, valamint az aerodinamikát azonban fejlesztette az Unplugged Performance. Az autón több aerodinamikus karbon elem és hátsó szárny is található, amikkel nem csak súlyt takarítottak meg, de a leszorítóerőt is növelték. Nem mellesleg az autó belteréből is kipakoltak minden felesleges elemet.