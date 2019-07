4302 méteres a Colorado államban lévő Pikes Peak hegy, mely a Sziklás-hegységben található és már egészen korán felismerték, hogy kell rá egy út. Ezért aztán egy colorádió üzletember, Spencer Penrose beleborított félmillió dollárt, hogy 1915-ben megépülhessen a Pikes Peak Highway. Ezen az úton a következő évben már hegyi versenyeket rendeztek, ahol autók és motorok is indultak a kanyargós úton. Az állami szervek csak 1936-ben vették át az út felügyeletét, de a verseny megmaradt és egyike az év legkiemelkedőbb autós eseményeinek.

Kifejezetten erre az eseményre felkészített versenyautók mellett szériaautókkal is indulnak a Pikes Peak-en, utóbbiak között állított be rekordot a Bentley 10 perc 18,488 másodperccel. A vállalat évfordulójára utaló 100-as rajtszámmal vágtak neki a 156 kanyarból álló, 20 kilométeres szakasznak. Már a rajtvonal is 2835 méteren van, a cél pedig 4298-on. A tengerszinthez képest itt már harmadával ritkább a levegő. Klein Dávid itt már visszafordulni is csak oxigénpalackkal merne.

Rhys Millen tapasztalt pilóta, van a lábában már pár Pikes Peak kör. A Bentley Bentaygával korábban 10 perc 49,9 másodperces időt futott. Sparco kagylóülések és bukócső került a Bentley Continental GT-be a pilóta biztonsága érdekében (hiszen veszélyes futam ez), a hajtáslánc maradt a gyári, tehát 635 lóerős, biturbó W12-es motor és összkerék-hajtás.