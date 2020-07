Olaszország déli részén található Melfi városa, ahol a Fiat hatalmas gyára is található. Ebben az üzemben készülnek a Fiat 500X és a Jeep Renegade modellek is. Ahogy az alábbi videón látható, ahogyan a legtöbb esetben, úgy itt is az újonnan elkészült autók tehervonatra kerülnek, hogy aztán a világ különböző pontjaira juthassanak.

A Melfitől nem túl messze található foggiai vonatállomáson viszont a vonaton alul utazó autókról már eltűnt a kerék. Nem túl gyakori a hasonló lopás, de az új, gyári alufelnik komoly értéket képviselnek, különösen ebben a mennyiségben, ezért a rendőrség vizsgálódik az ügyben.