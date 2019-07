A Jeep Renegade Trailhawk tényleg megállja a helyét kemény terepen is, de valószínűleg erre kevés vásárló esetében kap bizonyítási lehetőséget. Mi azért elvittük dagonyázni, újra megéltük gyermekkori vágyainkat, és átgázoltunk néhány térdig érő pocsolyán. Ezt Auto beállításban is könnyedén vette a Jeep, bár ilyenkor kicsit jobban belassult, mint amikor a sárra optimalizált beállítást választottuk, amely a kipörgésgátlót is vezérli, kikapcsolja.

Innen köszöntjük ismeretlen jótevőnket, aki a sártengerben elhagyott rendszámtáblánkat elhelyezte egy közeli villanyoszlopra, és így megtalálhattuk másnap, miután egy kis lábbal sárban tapicskolás után nem leltük azt a dagonyában.

A terepképességek helyett gyakrabban lesz szükség a Renegade aszfalton nyújtott teljesítményére, amivel egy szemernyi probléma sincs. Itt nem kell befeszülő hajtáslánctól tartani, a Renegade kényelmesen suhan az aszfalton, meglepően csendesen jó darabig, a szélzaj csak 120 körül erősödik fel benne. Gyorsítóképessége 150 körül esik vissza drasztikusan, pedig innen még van tovább a 196 km/órás végsebességig, bár azt a tapasztaltak alapján egy örökkévalóság lehet elérni.

A kilencfokozatú automata hallomásra modern darabnak tűnik, kapcsolási sebességre már kevésbé. Teszi szépen a dolgát, de meglehetősen komótosan kapcsolgat. Indulásnál is van némi késedelem, de az összhatás egyébként abszolút szerethető az átlagosnál hangosabban kerregő dízelmotorral együtt is.

A vezetőülésből látott motorháztetővel a Renegade-nek remek a hangulata, és terepképességéhez képest személyautós viselkedése abszolút meglepő, még ha nem is éppen sorok közötti cikázásra való. Alulkormányzottsága nagy tempónál elég jelentős, sportos vezetésnél pedig szépen kioldalaz akár egy sávot is, de ebből normál használat mellett semmi sem fog feltűnni. A Jeep Renegade tökéletes társ lehet a hétköznapi közlekedésben, amely feszes futóműve ellenére sem ráz vagy zörög, méreténél nagyobb és kulturáltabb autó benyomását kelti menet közben.