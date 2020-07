1962-ben jelent meg a Neue Klasse, mely nem csak kihúzta a márkát abból a financiális gödörből, amibe az ’50-as évekre került a BMW, hanem megteremtette a sportos prémium autó arculatát is. Pár évvel később érkezett meg a kompaktabb és megfizethetőbb E10-es, vagyis a 02-es BMW, amiben szintúgy az M10-es, négyhengeres motorokat pakolták. Ebből született az első turbós BMW is.

Helmut Werner Bönsch, a BMW terméktervezési igazgatója és az M10-es blokk tervezője, Alex von Falkenhausen egy beszélgetés alkalmával azt fedezte fel, hogy mindketten pontosan ugyanazt a módosítást hajtották végre a 02-es BMW-n. A négyhengeres motor 2 literes változatát tették az autóikba. Hamar fel is terjesztették az igazgatóságnak, hogy gyártani kéne a 02-est ebben a formában, már csak azért is, mert Max Hoffman amerikai importőr is sportosabb változatot kért az autóból.