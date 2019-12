Max Hoffman valószínűleg minden idők legnagyobb hatású importőre, hiszen számos modell köthető az ő nevéhez. Hoffman osztrák születésű, de New Yorkban vált híressé, ahol európai luxusautókat árult. Annyira jól ment neki a biznisz, hogy nem csak a lakását is, de a Park Avenue-n lévő szalonját is a híres építész, Frank Lloyd Wright tervezte. Az ő nyomására született meg a sirályszárnyas Mercedes-Benz 300 SL és a Porsche 356 Speedster, valamint a BMW 507 Roadster is.

Olvass tovább

1955-ben mutatták be a BMW 507 Roadstert a New York-i Waldorf-Astoriában és a következő évben már megindult a gyártás. Az első szériát még 110 literes tankkal adták, a következőt – amilyen ez a fehér is – már 66 literessel. Ez már csak azért is volt jobb, mert elfért a pótkerék és sok panasz érte az 507 Roadstereket a benzinszagú utastér miatt.

1957-ben Max Hoffmanon keresztül vásárolta egy Hollywood-i producer, majd egy építész vette meg a Mississippi állambeli Jacksonból. Ahogy idősödött az 507-es, úgy lett egyre több tulajdonosa, de egyik sem hagyta elkallódni. Ma is az eredeti motorja van benne, de az autót teljesen felújították. Ezért néz ki a képeken is úgy, mintha most készült volna el.

3168 köbcentis, V8-as motor van az 507-esben, amihez a ZF-től származó 4 gangos, szinkronizált kéziváltó csatlakozik. 150 lóerős teljesítményre és 11 másodperces gyorsulásra képes.

Max úgy gondolta, hogy évi 5000 darab gyártása lehetséges és ő 5000 dollárért fogja kínálni az autót. A magas gyártási költségek azonban már a kezdetektől 9000 dolláros árat szabtak meg, amit később még fel is emeltek. Ennek ellenére minden áldott példányon bukott a BMW. A kezdeti tervekhez pedig köze nincs annak a 252 példánynak, ami elkészült végül.

1959-re a BMW vesztesége már 15 millió német márka volt és a vállalat ekkor került csődközeli helyzetbe. Ebből húzta ki aztán Herbert Quandt és a Neue Klasse. Az 507 Roadstert azonban olyan hírességek választották, mint Elvis Presley és hozzájárult a sportos márkakép fennmaradásához.