Sok eszement dolgot láttunk már benzinkutakon, de ez kiemelkedik. Láthatóan előre eltervezett “poénról” van szó, hiszen forog a felvétel, emberünk készült a locsolásra. Miután megtankol egy elég komoly adag benzint fröccsent a bent nyugodtan ülő utasára.

Azon túl, hogy a benzin szembe, bőrre kerülve ilyen mennyiségben nem túl egészséges, az autóba, ruhára is bőven jutott, és elég egy apró szikra, ami belobbantja a szétterülő folyadékot. Arról nem is beszélve, hogy maga az autó is bűzleni fog hosszú-hosszú ideig az akció után.