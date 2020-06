Ford Sierra Cosworth, Focus ST és RS modellek, de MINI Cooper S-ek is gyakran megfordulnak az angol BBR GTi műhelyében, mégis igazán a Mazda MX-5-höz kapcsolódik legszorosabban a nevük. Már a ’90-es évek elején elkezdték turbósítani a kis japán roadstereket a Brackley-ben lévő központjukban. Aki viszont a feltöltött négyhengeres huhogása helyett az üvöltő szívómotort élvezné, annak sem kell máshová mennie.

1,7 millió forintnyi összegért építik be a Super 225 nevű készletet, cserébe garanciát is vállalnak rá. Aki elég ügyesnek érzi magát, annak elég megvásárolni az otthon is telepíthető csomagot.

7550-es fordulatnál 225 lóerőt ad le a BBR Super 225 Mazda MX-5 NC (több mint 65 lóerős növekedés a gyárihoz képest), mellé közel 240 Nm nyomatéka van 5950-nél. Ebből úgy 230 Nm már 4000 és 6000 között rendelkezésre áll. 7800-nál van a fordulatszámmérő piros mezője. De az egésznek talán a legjobb része a jellegzetes szívóhang: