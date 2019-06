Bár az angol BBR tuningcég több típussal is foglalkozik, leginkább a miatás körökben cseng hívogatóan a három betű, hiszen évek óta remek csomagokat kínálnak Mazda MX-5-ösökhöz. A BBR-nél mindenki megtalálja a magának való megoldást, ha izmosabbá szeretné tenni a kétüléses, japán roadsterét, hiszen feltöltéssel és szívó tuninggal is foglalkoznak. Utóbbihoz mutattak be rögtön két csomagot, amivel boldog lehet az, aki 180 lóerőnél többre vágyik.

Ez tartalmazza a BBR szívórendszerét, K&N légszűrőt, újraírt motorvezérlőt és rozsdamentes acélkipufogót. Első körben 18 lóerőt és 14 Nm nyomaték pluszt adnak, amivel a teljesítmény 202 lóerőre nő, a nyomatéka 224 Nm lesz. Az árak úgy 450 ezer forintnyi összegtől indulnak és a következő lépcső a bő 800 ezer forintos csomag, melyben tovább gyarapodik a ménes. Ehhez és az erősebb változathoz is vásárolható hangolt kipufogó, mely még néhány lóval és persze markánsabb hanggal örvendeztet meg.

A Super 220 csomagban – ahogyan az a nevéből sejthető – 220 lóerőt hoznak ki a 2 literes, négyhengeres motorból. Itt azonban már módosított vezérműtengelyek és a szelepek, mélyebb mechanikai finomságok kellenek a teljesítményhez. Itt a nyomaték már 217 Nm-re növekszik. Ehhez azonban már ajánlott 100-as benzint tölteni a gépbe. Jó hír azonban, hogy 12-36 hónap garanciát is kínálnak a termékre.