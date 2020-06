Sokan azt gondolják, hogy a Tesla Autopilot rendszere képes arra, hogy az autó emberi beavatkozás nélkül eljusson A-ból B-be, de a technológia még mindig nem tökéletes. A helyzet ugyan folyamatosan javul, de amíg ilyen hibák előfordulnak, addig nem dőlhetünk hátra és bízhatjuk az életünket a gépekre.

A hibák egy része abból ered, hogy a fedélzeti kamerák, melyek a jelzőtáblákat is monitorozzák, rosszul érzékelik a jelzéseket. Egy kiberbiztonsági cégnek korábban néhány centi ragasztószalaggal sikerült megtéveszteni a Teslákat, és most erre repült rá egy gyorsétteremlánc is.

A Burger King közzétett egy videót, melyben egy Tesla a cég logóját stoptáblának vélve lassításba kezd, míg az étterem közelébe nem ér. Több sem kellett nekik, kész is lett a reklám, miszerint a “mesterséges intelligencia is tudja, mire vágysz”. Mindezt egy akcióval is megtoldották: minden okosautóval érkező vevő, aki a megfelelő hashtagekkel közzétesz egy bejegyzést a közösségi médiában, egy ajándék szendvicset is kap.