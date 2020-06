Olyan baleset történt a San Franciscó-i Fulton és Lyon kereszteződésében a Hoodline információi szerint, aminek a végére senki sem számított. Délután fél 6-kor a fekete Ford Mustang sofőrje a kereszteződés felé tartott, de vezetés helyett inkább a telefonjával foglalkozott.

Ezért későn vette észre az érkező autót és ijedtében elrántotta a kormányt. Egyenesen a sarkon lévő kék ház felé, aminek ajtaján autóval együtt rontott be. A jelentések szerint komoly kár keletkezett a viktoriánus stílusú ingatlanban és az autó is látott már szebb napokat. Szerencsére sérültekről nincs hír.

Ráadásul ez egy hagyományos négy STOP táblával ellátott kereszteződés volt. Amerikában gyakori az ilyesmi, a lényege, hogy mindenki megáll a táblánál, majd az elsőként érkező megy tovább, utána mindenki sorrendben.

Omg a car just crashed IN TO the cats in the window apartment corner of Lyon and Fulton pic.twitter.com/WyslryLdMn

— HiX Æ A-12wgg (@Hilldawgg) June 5, 2020