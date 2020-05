A böszme nagy járgányt nem csak belül alakították át, 51 centivel toldották meg a hosszát is és 13 centivel emelték meg a tetőt, alulra pedig olyan olyan merevítést toldottak be, hogy megfeleljen a biztonsági előírásoknak.

Ez a Cadillac volt a sztárjátékos mozgó irodája is, az utastérben minden földi jóval, a 32 colos képernyőtől kezdve a masszázsfoteleken át a kinyitható asztalokig.

“Nehezen válok meg tőle, már az első pillanattól fogva ez az autó volt a menedékem az örült világ zajai elől. Az autó teljesen egyedi, a saját ízlésemre szabattam, az üléshuzatok anyagától kezdve a szőnyegbetétek színéig. Remélem, a következő tulajdonosa is gondos gazdája lesz” – írta Brady a hirdetéshez, amely a kaliforniai Becker Auto Design weboldalán olvasható, ők azok, akik az autó átalakítást végezték.

Nemrég még a hatszoros NFL-bajnok Tom Brady és családja használta ezt a picit átalakított, 2018-as Cadillac Escalade típusú fenevadat, amely most 300 ezer dollárért keresi új gazdáját. Ez az összeg forintosítva 93,7 millió magyar kredit.

Olvass tovább

Az Escalade ötödik generációját néhány hónapja mutatták be és állítólag fényűzőbb lesz, mint valaha. A műszeregység például nem átlagos digitális kijelző: ívelt OLED-monitorcsokor feszül a vezető előtt. Erre még nem volt példa az autóiparban. A 4K televíziókénál kétszer sűrűbb pixelkiosztással virító megjelenítő három külön képernyőből áll: a műszeregység 14,2 colos, a központi érintőképernyő 16,9 colos, de a kormánytól balra is találunk egy érintőképernyőt, 7,2 colos méretben. Az OLED-technológiának köszönhetően árnyékoló nélkül is jó a leolvashatóság, ígérik a mérnökök.