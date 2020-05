Bőven van minek örülni most is, hiszen a Toyota újra elkezdett igazán izgalmas autókat gyártani. Ott van az erős, apró, összkerékhajtású Yaris és a GR Supra is, ami talán az utóbbi évek legkirályabb új autója. Bőven van mit mutatnia a Toyotának, a csodálatosan szép Lexus LC mellett is. Akkor vajon miért díszeleg egy negyedik generációs Toyota Supra az autópálya melletti óriásplakáton?

Időről időre felbukkan a San Franciscóban futó 101-es autópálya mellett, egy régi raktárnál az 1993-as hirdetés. Elég feltűnő, már jó messziről látszik a gigantikus, fekete Supra.

Hirdetőtáblákat kezelnek és más vizuális hirdetéseket készít a Clear Channel Outdoor vállalat, akik ezt az óriásplakátot is készítették még a 90-es évek elején. Akkoriban még rendesen felfestették a felületre ezeket a plakátokat, így eltávolítani nem egyszerű művelet. Amikor a cég átállt az újabb, vinyl technológiára, akkor úgy döntött, hogy a festett Supra hirdetést meghagyják alapnak.

Pusztán financiális okokból, hiszen feketére festeni az egészet pénzbe került volna, ráadásul feleslegesen, hiszen rövid időn belül úgyis elfedi valami. Csak akkor látható a Toyota Supra, amikor cserélik a felületet.