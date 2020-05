Ha a pár percig tartó tankolás ennyire megviseli emberünk idegrendszerét, akkor el sem tudjuk képzelni, hogy mit kezdene egy elektromos autóval. A felvételt a kanadai Brandonban található Highland Avenue-i benzinkútnál készítette a biztonsági kamera.

A tankolás közben többször megütötte a kútoszlopot, de az autójának támaszkodva lábbal is igyekezett hevesebb tankolásra biztatni a szerkezetet. Ezzel csak azért érte el, hogy a rendőrség most érthető módon keresi rongálásért. Az egészet azzal zárja le, hogy üvöltve hajítja el a pisztolyt és elindul.

Az idegbaj oka az volt, hogy előre kellett fizetni a benzinkútnál, ami egyébként nem ritka jelenség az Egyesült Államokban sem.

Well, this guy looks like a real gas …. If you happen to know this hoser, feel free to pump some premium information our way. We’d love to throw him in the tank!! pic.twitter.com/TrrRMFj2i5

— Brandon Police (@BrandonPolice) May 8, 2020