A világ különböző pontjain megvannak a rendőröknek a maguk elfogóvadászai. Dubaiban mondjuk a rengeteg szupersportautót nem a bűn üldözésére, hanem inkább turistalátványosságnak használják, de az ausztál rendőrök Kia Stinger GT-je vagy M5-ös BMW-je, esetleg az olaszok Lamborghini Huracánja vagy akár Magyarországon az Audi TT-k tényleg részt vesznek a munkában. Thaiföldön most hét darab Tesla Model 3-at szerzett be a rendőrség.

A beszerzést nem aprózták el. Nem volt nekik elég bármilyen zéró emissziós jármű, ők a Tesla Model 3 legerősebb változatát választották, méghozzá teljes felszereléssel. Így a flottában töltött 5 évük közel 1 milliárd forintnak megfelelő összeget emészt fel a költségvetésből.

A Tesla Model 3 Performance változata már kevesebb mint 3,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra és közel 600 kilométert megy el egy feltöltéssel.