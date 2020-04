Az átlagos amerikai garázsban egy Toyota Camry áll és valamilyen pick up. De vannak különleges esetek, mint ez itt. Ebben a garázsból ugyanis egy 1955-ös Mercedes-Benz 300 SL-t toltak ki néha azért, hogy kiférjen a fűnyíró. Még 1962-ben vette második tulajdonosa a sirályszárnyas Mercedes sportautót és sokáig napi használatban volt.

Akkoriban nem volt más a 300 SL, mint egy öreg autó. Ezért aztán tulajdonosa nem is hezitált sokat, amikor megunta az eredeti fehér színt. Sötétebb ezüst árnyalatúra fényeztette az autót. A belteret is felújította, de a műszerfalon még látható az eredeti fényezés. A belteret több évtizede bőrözték újra, ezért már ez is kopottas.