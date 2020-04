Bob Regehr és felesége a házuk mellett egy hatalmas raktárat is épített, ahol a férfi elképesztő gyűjteményt halmozott fel, főként amerikai autókból. A 133 darabos kollekció legrégebbi darabja egy 1928-as Ford Model A, a legfiatalabb sem épp mai darab, az egy 1987-es Ford Mustang GT kabrió.

Mindössze pár jármű van csak, ami nem amerikai, de azok is remek ízlésre vallanak. Az 1973-as Jaguar XJ6 és az 1979-es Ferrari 308 GTS is szinte elengedhetetlen része egy ilyen gyűjteménynek. 50 év alatt még két Honda motorkerékpár is becsúszott Regehrhez.

A kansasi garázsban Camarók és Corvettek mellett nagy számban vannak Fordok is. Érdekesség, hogy utóbbiakból elég sok az 1932-es modellévből való. A legtöbb autó eredeti állapotban van, sok közülük a kopottas, restaurálatlan példány.

A Hot Rod Magazine korábbi írása szerint a tavaly szeptemberben elhunyt Regehr kedvence az 1953-as Buick Skylark kabrió volt, amit új kora óta ismert. De vásárolt két autót a ’70-es évekből is, amiket gyorsulási versenyre tuningoltak. Az egyik egy Plymouth Barracuda, a másik pedig egy arany színű Pontiac GTO. A gyűjtemény egyes darabjai aukción keresik majd a gazdájukat, amit 2020 októberében tartanak majd.