Ma már milliónyian gyártanak tartalmat a Youtube felületére, többek között motorosok is állandóan bekapcsolt kamerával járnak. Így lehetséges, hogy egy ilyen drámai balesetről felvétel készüljön, ráadásul rögtön két szemszögből.

Az eseményekről magyarázattal szolgáló hosszú felvételt Shadetree Surgeon töltötte fel, aki épp egy videós társával túrázott, amikor a sorban állva a visszapillantó tükrében vette észre, hogy mögötte elszabadult a pokol. Egy Kia sávváltás közben koccant, majd ütközött, de olyan szerencsétlenül, hogy oldalra fordulva vad pörgésbe kezdett.

Ezt látta emberünk, és ahogy az ösztön diktálta, már döntötte is a motort, hogy ugorjon, fusson, meneküljön az életéért. Hatalmas mázlival az autó pont elkerülte, és mellette csapódott be, így még segíteni is tudott a mezítlábas sofőrnek a kiszabadulásban, aki láthatóan sérülés nélkül megúszta a dolgot.