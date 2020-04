Akik a harmincas éveiket tapossák, azoknak belegondolni is szörnyű, de már durván 15 éve, hogy megjelentek a Need For Speed máig etalonnak tartott részei (az Underground 2 vagy a Most Wanted). A mostani, filmszerű játékokhoz képest igazán szokatlan a mai szemnek a grafika és azok a ma már kínosnak ható tuningelemek, amelyek a játékokat uralták. A hatalmas szárnyak, a földig érő lökhárítók és a nagy krómfelnik mögötti apró fékek mind nagyon a 2000-es évek elejének stílusához tartoznak.

Ennek ellenére szép emlék Bayview városa, ahol az esti krúzolás alkalmával szólt a Riders on the storm Snoop Doggtól és rövid idő alatt megjött hozzá az utcai versenyre buzdító hangulat.

Egy orosz csapat durván egy éve igazi autókkal, de megegyező stílusban forgatott nagyszerű videókat az NFS-játékokra építve. Gyakorlatilag megfordították a sorrendet, és nem a valóságot próbálták digitális módon utánozni, hanem a digitális élményt játszották el a való életben, igazi autókkal, létező utakon.

Az pedig, hogy ennyire pontosan lemásolták a játék egyik talán legnépszerűbb autóját, a BMW E46 M3 GTR-t, az megint csak plusz pont a készítőknek, de főleg az autó tulajdonosának.

A harmadik részben feltűnik még egy VW Golf GTI, egy Mitsubishi Lancer EVO 7, egy Porsche Cayman, egy Mazda RX-8 és egy Toyota Supra.

