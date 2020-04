Az Adventures with Purpose nevű YouTube-csatorna olyan búvárokkal van tele, akik mindenféle holmit szeretnek kiszedni a tenger, tó vagy épp folyó mélyéről. Ezek között volt már elsüllyedt hajó és egy komplett széf is, fegyverekkel. De egy egész sorozatuk van arról is, hogy autókat is horgásztak ki, mint ez a Jaguart itt:

Némelyiket megviselik a víz alatt töltött évek és elkezdenek elbomlani, mint a fenti Jaguar vagy ez az 1973-as Ford Mustang Mach 1-es. Ezeket az autókat nem a puszta kezükkel emelik ki a mélyből, hanem hatalmas, felfújható párnák segítségével. Olykor nem kis kihívást jelent legalább nagyjából egy darabban felhozni az ilyen autókat.

Vannak egyébként érdekes sztorik is néha. Egyszer egy olyan pickupot hoztak fel, amit egy férfi dühös barátnője tolt a vízbe bosszúból. Ennek a megcsalás miatt bekövetkezett veszteségnek már 20 éve. Az autó pedig most került a felszínre, akárcsak ez a Mazda RX-7-es, mely a többihez képest még egészen jó állapotban van. Persze valószínűleg ebből sem lesz már működő autó.