Ma már bukott rekord, de így is elismerésre méltó, hogy a Bugatti Chironnak 41,96 másodperc elég volt elérni 400 km/órás sebességet, majd állóra fékezni ekkora tempóról. 32,6 másodperc alatt érte el a kijelölt tempót, majd az elöl 420, hátul 400 milliméteres karbon-kerámia féktárcsák és a 900 kiló leszorítóerőt termelő fékszárny hatásával csupán 9,3 másodperc (491 méter) elég volt, hogy megálljon.

A Koenigsegg mindig elveszi a Bugatti játékát A rekorddöntésekre utazó hipersportgépek gyártói között a Koenigseggnél figyelnek arra, hogy a legtöbb cím az ő nevük mellett szerepeljen. Ezért gyakran törtek borsot a Bugatti orra alá, többek között a 0-400-0 legjobb eredményével is. A Koenigsegg Agera RS 2017-ben 36,44 másodpercre javította a Bugatti idejét, a Koenigsegg Regerával pedig 31,49 másodpercre szorítottan le ezt Sonny Persson gyári tesztpilóta. A svéd szuperautó hibrid, az 5,0 literes, V8-as, dupla turbós benzinmotort három elektromos motor és egy 4,5 kWh-os akkumulátor egészíti ki. Egy-egy villanymotor került a hátsó kerekekhez, a harmadik pedig a benzinmotor-főtengelyhez kapcsolódik, helyettesítve a sebességváltót, direkt hajtást létrehozva.

Most pedig az is kiderült, hogy mivel forgattak erről látványos videót. Sok pletyka felmerült, drótpályán, sínrendszeren mozgó kamerákat, helikoptereket, sok turbós Toyota Suprákat képzeltek el az embererek, de most is a legkézenfekvőbb válasz fedi az igazságot.