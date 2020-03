A Mad Max óta tudjuk, hogy a V8 a pokolban is V8, hiszen egy négy részből álló filmeposzt építettek fel a nyolchengeres blokk tiszteletére. Akinek pedig egy csepp benzin is van a vérében, az mindig is akart egy V8-as benzinfalót.

Mivel az üzemanyagok ára nagyon rég nem volt ennyire alacsony (és ki tudja még, hol a vége), mikor kacérkodjunk hat- vagy akár nyolchengeres csatahajókkal, ha nem most? Ezen felbuzdulva szétnéztünk a használtautó-portálokon, hogy lássuk, milyen V8-as dögöket kapunk kétmillió forint alatt.

Természetesen azzal nem árt tisztában lenni, hogy ezek nem éppen azok a “gondozásmentes”, “patika” autók használtan, pláne ebben az ársávban nem (1-2 millió forint között bármelyiket megtalálod a hahun vagy mobile.de-n), de ha valaki egy izmos verdára vágyik kevés pénzért, akkor bele lehet ugrani, csak fel kell készülni arra, hogy az élet velük nem lesz habos torta. Legalábbis ami a szervizköltséget illeti.