A csapat egyik videója kikerült egy Facebook-oldalra is. Ezzel azonban csak egy probléma van: az oldal fő témaköre a DIY, vagyis a csináld magad, illetve a mindenféle házi barkácsolás a betonozástól kezdve a restauráláson át a főzésig. A 18 milliónál is több követő egy része biztosan merített már ötletet az oldalra feltöltött számos videóból, azonban reméljük, hogy az alábbiból nem fognak.

Szerencsére a kommentek alapján a legtöbb ember messziről elkerülné az ilyen felniket, melyre ránézve az avatatlan szemek is észreveszik, hogy valami itt nagyon nincs rendjén. Az ilyen házilag tákolt tuningelemek rendkívül balesetveszélyesek lehetnek, már alacsony terhelésnél is eltörhetnek, nagyobb sebességnél pedig a kockázat is magasabb.

A kamufelni biztosan olcsóbb, de nem biztos, hogy megéri később az életünkkel fizetni a korábbi spórolás miatt. A hülyeséget pedig inkább bízzuk “a profikra”.