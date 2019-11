Épeszű embereknek nem jutnak olyan képtelen ötletek az eszükbe, mint a Garage 54 csapatának. A Youtube-csatorna videóiban gyakran felbukkannak a keleti gépkocsigyártás remekművei: többek között építettek már UAZ-ból guruló lakást és ástak már el autókat is csak úgy kíváncsiságból.

Újabb ötletük is hasonlóan eszement, mint a korábbiak. A négykerekű főszereplő ezúttal is egy UAZ volt, amit egyedi módon páncéloztak fel: konkrétan betonba öntötték az autót, így kívülről elpusztíthatatlanná téve azt. Persze az átalakítás nem volt ilyen egyszerű: hogy az autó egyáltalán a saját súlyát elbírja, a felfüggesztését fémrudakkal kellett megerősíteni, így gyakorlatilag nem rugózik az autó. A fékekre is a megszokottnál nagyobb feladat hárul, nem egyszerű megállni az UAZ-zal.

Mivel az autó minden oldala tömör beton, ajtók helyett a szélvédő helyén kell bemászni az utastérbe. Ezek után nincs más hátra, mint előre: a motor és a váltó bírja a plusz tömeg jelentette terhelést, ráadásul nem kell rövidebb sebességi fokozatokat sem állítani ehhez a sofőr szerint.

Persze a legfontosabb a törésteszt – hogy hogyan vizsgázott az autó, az alábbi videóból kiderül.