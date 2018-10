Új a korábbiakhoz mérhető extrém ötlettel jelentkezett a Garage 54. Az orosz mesterek korábba már tettek mobiltelefont a fékbetét helyére, kipróbálták mi történik ha papírból építenek kereket, megvizsgálták mi történik, ha a féket és a gázt egyszerre nyomod. Most pedig kiástak három autót a föld alól.

Persze nem ez az extremitás, hanem az, hogy a kocsikat 2017 szeptemberében ásták el oda, most pedig „elővették” a kocsikat. Egy Lada, egy Toyota és egy Audi esett áldozatul a kalandnak. Látszólag viszonylag tűrhető állapotban vészelték át a nem épp konzerváló állapotot, de ne legyen kétségeink a nedves talaj biztosan rendesen beindította a rohadást. Ennél is nagyobb problémát jelent, hogy a rájuk nehezedő nyomás miatt beszakadtak a tetők, amely nyomán az utasért is megtelt sárral.

Nem vonulnak nyugdíjba a roncsok, a videót készítő csapat még további kalandot tervez velük, esetleges robbantással, felgyújtással.