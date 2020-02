Az indiai Mumbai a világ egyik legnépesebb városa, a lakossága 13 millió fő. Nem csak pénzügyi és kereskedelmi központ, de a Bollywood stúdiókkal az indiai filmgyártás központja is. Ahogyan India többi részén is, úgy itt is elég hangos a közlekedés. Az utak nem csak zsúfoltak, de rendkívül zajosak is, aminek nem csak a robogók hangja vagy az autók kipufogóhangja az oka, hanem a folyamatos dudálás is.

Az indiai sofőrök a dudát nem a vészhelyzetekre, egymás figyelmeztetésére használják, hanem főleg a feszültség levezetésére. A rendőrség éppen ezért egy egészen új módszert tesztel ennek a jelenségnek a kiirtására.

A közlekedési lámpákat decibelmérőkkel kötik össze. Ezért, ha túl hangosak a közlekedők – jellemzően dudálás miatt -, akkor hosszabb ideig marad piros a közlekedési lámpa. A jelentések szerint a tesztek jó eredményeket mutatnak, a vizsgált helyeken csendesebbek lettek az autósok, ezért a helyi rendőrség több helyen is bevezeti a rendszert.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH — Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020

A decibelmérős rendszerrel kapcsolatban merültek fel biztonsági aggályok, de a programozásnál odafigyeltek arra, hogy egyetlen valóban figyelmeztető jellegű dudálás nem váltja ki a hosszabb piros lámpát. A mentő vagy tűzoltó érkezése esetén pedig egyébként is helyet kell adniuk az autósoknak.