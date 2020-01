A 2020-as Corvette Stingray annyira friss még, hogy az első szállítmányok el sem indultak a szalonokba. Csak gyári tesztautók vannak az utcákon, javarészt még a General Motorshoz, vagy épp kiváltságos médiacégekhez tartozó szerencsések használatában.

Ennek a fekete darabnak a tulajdonosa viszont nem mosolygott, amikor meglátta a téglákra támasztott autót. Detroitban ugyanis semmi sem szent, még a helyi autógyártás egyik ikonja sem.

2020 C8 #Corvette wheels jacked on a street in Detroit’s West Village! 😦 Get the full story right here ➡️ https://t.co/uNrDBFgwZh pic.twitter.com/UCglXZNipD

— MotorTrend (@MotorTrend) January 23, 2020