A kaliforniai San Mateo megyében található Gray Whale Cove-nál vette fel egy autós fedélzeti kamerája, hogy egy Lexus RX az útról letérve egyenesen az óceánba zuhan. Az eset december 30-án történt, 10:38-kor és a helyi hatóságok helikopterrel is segítették a keresést.

HAPPENING NOW: Multiple agencies are searching for a vehicle that was reported to have gone off the cliff at Grey Whale Cove. One witness reported the incident. Tire tracks were found. Car parts found in water, unclear if the parts connected to this incident. pic.twitter.com/rPBUZYILWY

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) December 30, 2019