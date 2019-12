Örökké emlékezni fog Robert Wickens erre a karácsonyra, bő 15 hónappal a balesete után ugyanis ismét járni kezdett. Az Indycar-versenyző 2018 szeptemberében többek között gerincsérüléssel járó súlyos ütközést élt túl, amelyben mindkét lába is több helyen eltört, és az egyik karja is megsérült.

Az alábbi rövid videó szerint végre jár, óvatosan, egy botra támaszkodva. Karácsonykor sem áll le a rehabilitációja.

Christmas Eve session with @pitfittraining. We’ve been working towards walking with a cane for a while now. I tried a couple months ago, and I couldn’t even take 2 steps. Today I was walking around at a snails pace! It’s days like today that make me want to work even harder. 👴🏼 pic.twitter.com/GvG0GGOFC8

— Robert Wickens (@robertwickens) December 25, 2019