Nyolc órán át tartotta fel a forgalmat egy repülőgép az indiai 2-es autópályán kedden. Nem egy kis gépről van szó, hanem egy Boeing B737-esről. Nem ott landolt a gép, hanem egy tréler szállította, viszont a vontatvány ne fért át az egyik felüljáró alatt. A gép orra még átfért, de a törzsnél már túl magas volt.

A gép, amely 2014 óta nem volt már szolgálatban, a kolkatai (korábbi nevén Kalkutta) repülőtérről utazott volna Jaipurba, amikor az eset történt. A beszámolók szerint 5,5 méternyi hely volt az út és a híd alsó pontja között, viszont a repülőgép teteje 5,7 méter magasan volt. A reggel háromkor történt problémát a hátsó kerekek leengedésével próbálták először orvosolni, de ez nem járt sikerrel. Végül a megoldás nyolc kerék leszerelése volt, ez után tudott átbújni a kamion.

A tíz tonnás törzs szállítását végző cégnek nem volt engedélye ekkora szállítmány fuvarozására.

Nemcsak a gép okozott dugót a forgalomban, de a közelből a gyalogosok is tömegesen érkeztek, hogy megnézzék és szelfizzenek a hirtelen lett látványossággal.

