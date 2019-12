A Tesla vezére, Elon Musk már vacsorázni is a Cybertruckkal jár, de ez még nem jelenti azt, hogy bárki hamar hozzájuthatna. Két nap alatt 150 ezer előrendelés érkezett az autóra és ez a szám csak tovább növekedett. Ez persze nem jelenti azt, hogy a 100 dolláros befizetés után majd mindenkiből vevő lesz.

A Lego sem bírta ki, hogy ne szúrjon oda a Teslának a bemutatón történt baki után. Egy rajongó azonban hamar összerakta a készletet és feltöltötte a Lego Ideas oldalra. Ez az a hely, ahol 10 ezer támogató után nagy esélye van arra, hogy igazi készlet legyen ebből:

Az Airrack nevű youtuber sem bírta ki, hogy ne szálljon be a játékba, ezért fogott egy Ford F-150-est, rengeteg kartont, ezüst festéket és ragasztószalagot, aztán pár óra múlva már a városban autózott az alkotással:

Korábban azt hittük, hogy kocka Ladát a legegyszerűbb papírból hajtogatni, de 2019-ben érkezett még egy ennél is egyszerűbb formatervű jármű, ez pedig nyilván a Tesla pick-upja. Már most több sablon fellelhető hozzá az interneten, de az igazán elszánt hajtogatók maguk alkotják meg ezt is!

Oroszországban több alkotás is készült, egy UAZ alapjaira a Garage 54 is már készíti a saját pályamunkáját, de a kisebb változat már az utakon van:

