A LEGO hivatalos oldalára ugyanis bárki feltöltheti saját ötletét, melyről úgy gondolja, hogy akár önálló szettként is megállná a helyét. Számos fantasztikus ötletet lehet itt találni, az utóbbi idők egyik legjobbja a mechanikus írógép volt.

Az ismeretlen művész sem volt rest, december legeleje óta pedig már 3700-nál is többen támogatták a LEGO Cybertruck ötletét. Ahhoz, hogy a tervekből termék szülessen, legalább tízezer voks szükséges. A dolgok azonban eddig jól alakulnak: a LEGO munkatársai is felfigyeltek már az autóra, és hivatalosan is kiemelt ötletként kezelik a projektet.

Maga a modell egyébként 35,6 cm hosszú, 15,2 cm széles és 12,7 cm magas. Ha egy napon az ötletből végleges termék születik, ezek a méretek változhatnak, a LEGO még finomíthatja, egyszerűsítheti vagy még részletesebbé is teheti a terveket.