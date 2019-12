Több prototípust is épített a McLaren, melyeken a végső finomításokat végezték. Az ilyen autókat általában a gyár múzeuma kapja, esetleg bekerülnek egy raktárba, de sok esetben egyszerűen kipakolják a hasznosítható elemeket, aztán bezúzzák. Most viszont három ilyen Senna XP-t, vagyis Experimental Prototype-ot mentettek meg.

500 darabot készít a McLaren a Sennából , mely az angolok aktuális szupersportautója. A limitált darabszám biztosítja, hogy villámgyorsan szökik majd fel a Sennák ára és rendre felbukkannak majd az aukciókon. Azonban ezeket a modelleket is ki kell fejleszteni valahogy, amihez még nem elég a számítógépes szimuláció.

Hosszasan győzködte az angolokat egy Beverly Hills-i kereskedő, hogy három ilyen autót tegyen elérhetővé az ő ügyfelei számára. Ezeket az autókat a McLaren Special Operations készítette el úgy, hogy a legendás versenyző, Ayrton Senna versenyeire emlékeztessenek. Talán ennél elegánsabb célja nem is lehetne a második esélyt kapott Sennáknak.

1,5 millió amerikai dollárért, tehát 450 millió forintért kínálja a kereskedő ezeket az autókat. A motorhoz nem nyúltak, maradt a 4 literes, biturbó V8-as a kabin mögött, mely 800 lóerős és 800 Nm nyomatéka van. Aktív aerodinamikája akár 800 kilogramm leszorítóerőt is termel a megfelelő tempónál. 2,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre, a pontos kanyarvételt pedig az ajtók alsó üvegbetétje segíti.

Brazil zászlóval díszítették a The Home Victory nevű összeállítást, mely az 1991-es Brazil Grand Prix-t idézi. Ekkor Sennának a verseny egy részét beragadt sebességváltóval kellett letolnia. Fehér és piros színek jelennek meg a The Master of Monaco-n. Ezen a pályán hatszor győzött Ayrton Senna.

Végül pedig a sokat mondó Lap of the Gods. 1993-ban a Donington Parkban rendezték meg az Európa Grand Pirx-t, ahol Senna az első körben az ötödikről a pole pozícióig küzdötte fel magát. A brazil pilóta egyetlen kör alatt előzte meg Schumachert, Karl Wendlingert, Hillt és Prostot is. Mindezt esőben. Így maradt az élen a 76-os rajtszámú McLaren. Ha valamiért, akkor ezekért a történetekért érdemes volt megmenteni a három Senna XP-t.