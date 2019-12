Többször megdőlt már a mondás, miszerint “lustaság fél egészség”, de az autózásra különösképp nem igaz ez. Télen és úgy általában hideg időben a korábbiaknál sűrűbben kell törődni azzal, hogy az autó fényszórói és ablakai tiszták legyenek. Ezek fontos elemei a láthatóságnak és persze a tájékozódásnak is a volán mögött.

Az autósok egy része viszont úgy gondolja, hogy havas szélvédőkkel és több réteg kosszal a lámpákon is lehet közlekedni. Pedig nagyon nem ajánlott. Itt van például ez az autós a világ másik végéről, aki épp csak a szükséges mértékben vakarta le a szélvédőt. Meg is fogta őt a rendőr:

Really? Don’t be this guy ever! Make sure you clear the #ice and #snow from every window on your vehicle for everyone’s safety. If YOU can’t see it, how are you going to avoid it? Please #DriveSafe and #SlowDown. @weathernetwork @NorfolkCountyCA #NorfolkOPP ^es pic.twitter.com/mZxoxkXzBX

— OPP West (@OPP_WR) December 2, 2019