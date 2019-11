Sajnálatos módon egyre gyakoribb, hogy egyes autósok a büntetőfékezéssel akarják megleckézteti a mögöttük haladó járművet. Ez azonban nem csak szabálytalan, de rettentően veszélyes is. Nem csak a hátul haladó szívhatja meg csúnyán, de az is, aki így próbál igazságot szolgáltatni.

Az autósok bizonyos része versenylázban ég, ha a volán mögé ül, ezért minden szituációból megpróbálnak elsőként kikeveredni. Az alábbi videón ugyan rendőrautó látható, ami különösen bosszantó lehet, de sok autósra is igaz ez. A gyorsítósávot egészen a leállósávig meghosszabbítani, majd besorolni nem okos dolog.

Azért sem jó ezzel szórakozni, mert ha csak egy picit később lép a fékre a mögötte haladó autós, akkor komoly balesetet okozhat. Kamionokkal ezt csinálni meg végképp butaság. Mégis minden áldott napra jut egy eszement büntetőfékező.

A legrosszabb azonban az, hogy egy apró figyelmetlenségből is könnyen lehet súlyos baleset. Alábbi eset Vácon történt, melyben az egyik sávban megáll a piros lámpánál az autó, a furgon azonban egyenesen elgázolja a zebrán átkelő gyalogost. A nő több métert repült és agyrázkódást szenvedett, de ennél sokkal rosszabb is történhetett volna. És sajnos sok esetben történik is.

Sokszor okolják a gyorshajtást, mint fő baleseti forrást, ám ezek a mindennapi esetek mutatják, hogy ennél jóval kevesebb is elég ahhoz, hogy baj történjen.