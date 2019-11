1968-ra a Ford Fairlane új formát kapott, de tengelytávja maradt majdnem 3 méteres. Az autó azonban 10 centivel hosszabb és 90 kg-mal nehezebb lett a korábbi modellnél. Az alapmotorja megmaradt a soros hathengeres, a csúcsmodellben természetesen V8-as található. Ez a Fairlane Cobra, melynek egy kiváló példánya bukkant most fel. Az 1969-es autóba az eltelt 50 év alatt csak 1610 kilométert tettek.

Az állapota természetesen ennek megfelelően újszerű. Minden dokumentuma megvan, a legkisebb tartozékok is hiánytalanul sorakoznak a csomagtartójában és persze rozsdának vagy más hibának nyoma sincs az autón. Ráadásul ez a Ford Fairlane Cobra rendkívül jól extrázott változat. Candy Apple Red nevű fényezéssel kérték az Iowában lévő Metro Ford kereskedésbe. Sportülések és szervokormány mellett tárcsafékek és Ford Deluxe légkondicionáló is van az autóban. Jár hozzá korabeli Cobra logós kabát is.

A motor 428 köbinches, azaz 7 literes és persze 8 hengeres. A Super Cobra Jet motor 335 lóerős és 6 másodperc alatt gyorsítja a Fairlane Cobrát 60 mérföld/órás sebességre (96 km/óra). A negyedmérföldes távra 14,6 másodpercet adott meg a gyár – a mérések szerint azonban ezek konzervatív adatok, a Fairlane pedig egy valódi izomautó. Az eladó 50,3 millió forintnak megfelelő összegért válna meg tőle.