Igazi legenda a Ford GT40-es, versenyautónak született, méghozzá azért, hogy hatékony fegyvert mutassanak fel a Ferrarik ellen. Be is jött az amerikaiaknak, hiszen 1966-tól éveken át uralta a Le Mans-i 24 órás versenyt. A híres verseny történetében ez volt a második autó, mely egynél többször tudott nyerni. Az eredeti példányok ritkák és mindnek komoly múltja van, ennek megfelelően eszelős pénzeket érnek. Sokan vágynak rá, de a legtehetősebbek közül is csak keveseknek adatik meg a birtoklás öröme, de van rá megoldás.

Itt van például a Roaring Forties remek replikája, mely stílusában tökéletesen hozza a GT40-est, de kellően modern ahhoz, hogy magabiztosan használható maradjon azok számára, akik nem csak nézegetni szeretnék a Ford sportautót. 30 millió forintnak megfelelő árával – ennyit várnak ugyanis a Silverstone Auctions árverésén érte – szinte olcsónak számít a műfajban. A szegecselt karosszéria, a körműszerek és a V8-as motor azonban megadja az autó alapvető varázsát.