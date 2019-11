Helyi idő szerint 8-kor nyílt meg a föld egy városi busz alatt a pennsylvaniai Pittsburghben. A hatalmas lyuk a busz hátulját nyelte el és majdnem egy kék Kia Optimát is. Utóbbit hamar sikerült kimenteni onnan, de a busz már nehezebb ügy volt, hiszen ezt csak daruval lehet kiemelni a gödörből. Ezért aztán sokáig az égnek álló orral, első kerekeivel a levegőben várta a megmentőket a majdnem 7 méter mély és közel 23 méter széles gödörben.

Az eset idején a buszon csupán két ember tartózkodott, ők el tudták hagyni a járművet és megúszták sérülések nélkül.

A lyuk úgy keletkezett, hogy az eltört vízvezeték kimosta az út alól a talajt és amikor a nehéz busz megérkezett, már nem bírta tovább. Az eset után nyolc teljes hétig lesz lezárva a szakasz, mert javítása nem egyszerű művelet. A vezeték cseréje mellett ügyelni kell a vízvezetékre és ezen a részen kommunikációs kábelek is futnak, tehát nagyobb odafigyelést igényel a munka.

UPDATE: The Blue Kia Optima has been safely removed from sink crew. Officials examining bus.

Contrary to some reports, there are no evacuation orders in place at this time. Subject to change. Updates to come. https://t.co/VHLaIn9UFO pic.twitter.com/D2iYgPnDcE

— Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 28, 2019