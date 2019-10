Nemrégiben ellepték az internetet a legújabb, 10-es verziószámú vezérlőszoftverrel frissített Teslákról készült felvételek. A rendszerfrissítés és az azzal járó újdonságok közül is kiemelkedik a Smart Summon, melyet aktiválva az autó kiáll a parkolóhelyéről, és üresen a tulajdonosáért gurul.

Persze az új önvezető opciónak vannak árnyoldalai is: a technológia még közel sem fejlett annyira, hogy az autó teljes körű irányítását rá lehessen bízni. Gyakran még a parkolás körüli navigálással is problémái vannak.

Emellett – ahogy az alábbi videó is tanúsítja – az is fejtörést okozhat a közlekedés résztvevőinek, hogy hozzászokjanak az ember nélkül guruló autóhoz. Az arizonai Phoenix-ben készült felvételen látható fickó is azt gondolta, hogy a Tesla elszabadult, és kétségbeesetten próbálta megállítani a Smart Summon-módban lévő kocsit.

A tulajdonos elárulta, hogy a parkolóban próbálta ki először a funkciót. Ilyen az, amikor a technológiai fejlesztésekkel egyre nehezebben tartja a lépést az emberiség.